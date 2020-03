Hier, le Slovène a littéralement explosé Valence à lui tout seul.

Quel est le point en commun entre Lionel Messi, Mario Gomez et Robert Lewandowski? C'est bien simple: les quatre attaquants sont parvenus à claquer un quadruplé après la phase de poule de la Coupe aux grandes oreilles. S'il n'y a plus besoin de présenter l'Argentin et le Polonais qui terrorisent les défenses européennes depuis plus de dix ans ou même l'Allemand aux qualités physiques de golgot, le Slovène Josip Illici cfait un peu figure de petit Poucet. A 32 ans et 41 jours, il est devenu le plus vieux joueur à réaliser un quadruplé lors d’un match à l’extérieur en Ligue des champions. Le dernier attaquant a avoir planté quatre roses en un match pour un club italien en C1 était... la légende Andriy Shevchenko en novembre 2005 contre le Fenerbahçe. Une éternité.

Et pourtant, avant son quatrième but, l'attaquant était cramé et désirait savourer sa "standing ovation" selon son entraîneur Gasperini. "Il voulait sortir, je lui ai dit de me donner encore une minute. Je l'ai laissé sur le terrain pour qu'il marque le quatrième but. Je sais que quand il fait une action il a du mal à récupérer, mais après deux minutes il est plus fort qu'avant", expliquait l'Italien après le match. Dans son sillage, l'Atalanta est devenu l'équipe italienne qui a marqué le plus de but en double confrontation en LDC avec huit buts. Depuis Leicester en 2016/2017, c'est la première équipe débutante dans la compétition à dépasser le stade des huitièmes de finale. La dernière italienne a avoir rempli ce contrat était la Lazio il y a 20 ans !

Bref, l'Atalanta et Illicic ont illuminé la planète football de leur talent hier. N'en déplaise à un certain Agnelli, le patron de la Juve, qui avait déclaré la semaine dernière: "J'ai le plus grand respect pour ce qu'accomplit l'Atalanta, mais sans avoir de passé dans les compétitions européennes, après une seule bonne saison, ils participent à la Ligue des champions. Est-ce que c'est juste ?" Oui, effectivement, la présence des Italiens n'a rien d'usurpés car elle offre une bouffée d'air frais à une compétition de plus en plus prévisible. Méritée également, l'apparition de Josip Illicic dans ce club des quatre très fermé. La véritable prochaine question qu'il faut se poser est la suivante pour le boss de la Vieille Dame: qui sera la prochaine victime?