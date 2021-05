Chelsea était tout simplement trop fort pour le Real Madrid. Comme son équipe, Eden Hazard a manqué d'inspiration contre son ancien club. S'il a rassuré physiquement, où il a tenu dans les duels et dans les coups qu'il a reçus, il n'est pas parvenu à déséquilibrer la bonne organisation des Blues

Après la rencontre, le numéro 7 du Real a un peu discuté avec ses anciens coéquipiers. Sur certaines images, on le voit même hilare avec son ami Antonio Rudiger. Des clichés qui ne devraient pas ravir les supporters merengue. Rapidement, cette partie de rigolade a fortement fait parler sur les réseaux sociaux.

Après le match aller (1-1), il avait déjà évoqué pour BT Sport ses retrouvailles particulières : "C’est toujours bien de jouer face à des amis, et j’en ai quelques-uns là-bas. Mais aujourd’hui, je suis un joueur du Real Madrid. Et je veux juste gagner, que ce soit contre Chelsea ou n’importe quelle équipe." Des explications qui permettent de comprendre un peu mieux les images. D'autant plus lorsque l'on sait que lors de ses années londoniennes, le Brainois a souvent été vu comme la mascotte du groupe.