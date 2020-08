Humiliation historique". "Fin honteuse d’une ère". Voilà quelques titres qu’ont utilisés les quotidiens espagnols pour qualifier le naufrage du Barça contre le Bayern. À la demi-heure à peine, le tableau d’affichage affichait déjà 1-4 et la soirée des Catalans prenait des aires de cauchemar éveillé.

Face au rouleau compresseur qu’est le Bayern Munich, Messi et compagnie ont tout simplement déposé les armes et abandonné leurs postes. Après les éliminations humiliantes subies face à la Juventus (2017), à la Roma (2018) et à Liverpool (2019), cette énième reddition en Ligue des champions met en lumière les maux structurels et la gestion catastrophique d’un club en perte totale d’identité.

(...)