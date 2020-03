Les Parisiens ont brisé une première malédiction hier...

Enfin ! C'est ce que les supporters du PSG doivent se dire au lendemain de la qualification de leur équipe ce jeudi matin. Grâce à des buts de Neymar et Bernat, les Franciliens sont venus à bout du Borussia Dortmund dans un match à huis clos maîtrisé. Sans leurs supporters pendant la rencontre, les joueurs du PSG se sont rattrapés après le match pour aller communier cette victoire tant espérée avec leur public.

Sur les images, on voit les joueurs du PSG en haut de leur stade avec un public en liesse qui exulte.

L'entraîneur Thomas Tuchel n'a pas hésité à féliciter les supporters français pour leur soutien après la rencontre: "Honnêtement, on a eu une bonne ambiance dans le bus, avec les ultras (qui ont accompagné le bus, NDLR). On a chanté ensemble, c'était une ambiance spéciale. C'était le bon état d'esprit pour jouer" Nasser Al-Khelaïfi, le président du club, n'a lui pas hésité à les qualifier de "meilleurs supporters au monde !" Il a également indiqué: "Les supporters n'étaient pas dans le stade mais présents dans nos coeurs. A l'extérieur, ils ont fait du bruit. On a vraiment senti leur apport. Je suis fier d'eux et de nos joueurs."

Si cette victoire est très belle et ne soulève d'aucune contestation, il reste encore énormément d'étapes à franchir avant de décrocher le trophée.