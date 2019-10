Michy Batshuayi a connu une agréable soirée en terre amstellodamoise.

Sorti du banc à la 71eme minute en lieu de place de Tammy Abraham, l'attaquant des Diables Rouges a trouvé le chemin des filets 15 minutes plus tard. Son brevet d'un but sur les 19 minutes jouées va encore augmenter son ratio but inscrit/minute jouée.

Tout sourire au moment de célébrer collectivement ce but, 'Batsman' l'était encore plus quand Jorginho est venu lui toucher les parties intimes pour le féliciter.

Amusé par la scène, l'attaquant de Chelsea a partagé une vidéo sur Twitter en écrivant : "Pourquoi ?" en description, le tout accompagné de plusieurs emojis qui pleurent de rire.

Une chose est sûre, Michy Batshuayi a marqué des points en offrant aux Blues une victoire importante en vue d'une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Désormais, Chelsea compte 6 points sur 9, au même titre que l'Ajax qu'ils rencontreront à Stamford Bridge le mardi 5 novembre.

Mais le Belge a-t-il marqué assez de points que pour bousculer la hiérarchie des attaquants où il semble être derrière Abraham mais devant Giroud ? A suivre...