Chaque semaine, le Champions Club préface la journée de Champions League à venir. Ce lundi, Il était notamment question de Liverpool-Inter Milan puisque ce huitième de finale retour se disputera ce mardi.L'occasion pour Vincenzo Ciuro, Jonathan Lange et Alex Teklak d'évoquer la situation particulière de Divock Origi chez les Reds. Pour Alex Teklak et Jonathan Lange, le voir partir pour espérer obtenir plus de temps de jeu n'est pas forcément un choix si évident qu'il n'y paraît...