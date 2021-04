Le Champions Club, c'est LE rendez-vous à ne pas rater afin de tout connaître sur les affiches de la Ligue des champions. Autour de Vincenzo Ciuro, Alex Teklak et Jonathan Lange débattront de l'actualité de la plus grande des compétitions européennes. Au menu ce lundi, Terzic et les Belges de Dortmund. L'alchimie va-t-elle prendre en cette fin de saison?

Le PSG va-t-il frapper un grand coup en sortant le dernier vainqueur de la compétition? Selon la presse allemande, malgré ses nombreux succès de l'an dernier, le sort d'Hansi Flick serait déjà scellé.

Enfin, il sera question de numéro neuf à Manchester City et de coup tactique pour savoir comment Klopp peut renverser le Real Madrid. Un programme chargé mais ô combien passionnant.

Direct à 18h00: