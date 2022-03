Les Parisiens ont modérément digéré leur nouvelle humiliation en Ligue des Champions, face au Real Madrid cette fois. Après la rencontre, Mauricio Pochettino a explicitement mis l'arbitre en cause pour expliquer le naufrage parisien. "C'est difficile de ne pas parler de cette grosse erreur d'arbitrage, que je ne comprends pas et que je ne pardonnerai pas. Je ne comprends pas pourquoi l'arbitre n'a pas fait appel à la VAR", avait-il expliqué au micro de Canal + à propos du premier but de Karim Benzema suite à un contact avec Donnarumma.

De son côté Nasser Al Khelaïfi, le président du PSG, ainsi que le directeur sportif Leonardo sont descendus dans le vestiaire de l'arbitre après le match. "Après le match, le président et le directeur sportif du PSG ont fait preuve d’un comportement agressif et ont tenté de pénétrer dans le vestiaire des arbitres. Même après que l’arbitre leur ait demandé de partir, ils ont bloqué la porte et le président a délibérément frappé le drapeau de l’un des assistants, le brisant", ont écrit les arbitres dans leur rapport de match envoyé à l'UEFA.

Ces deux comportements, bien que différents pourraient être lourdement sanctionnés. L'entraîneur parisien pourrait écoper d'une suspension et d'une lourde amende. Selon le règlement disciplinaire de l'UEFA, les joueurs et entraîneurs risquent deux rencontres de suspension en cas de langage abusif adressé à un arbitre. Cela peut monter à trois matchs en cas d'insultes au corps arbitral, et entre cinq et quinze matchs en cas d'agression de l'arbitre en fonction de la gravité.

Le journal espagnol AS est remonté dans les archives et a retrouvé trace d'un cas similaire dans un passé récent. En 2012, José Mourinho alors entraîneur du... Real Madrid avait écopé de 5 matchs de suspension et de 20 000 euros d'amende pour avoir critiqué les arbitres après l'élimination face au FC Barcelone. De quoi laisser présager la sanction infligée à Pochettino.

Dans le cas de Nasser Al Khelaifi et Leonardo, tout dépend de ce que l'arbitre a écrit dans son rapport, précise le journal AS. S'il s'avère que des drapeaux d'arbitres assistants ont été brisés, les deux hommes s'exposent à une très lourde sanction. Le Brésilien avait déjà été suspendu en France après avoir bousculé un arbitre dans le couloir menant au vestiaire en 2013 après une rencontre face à Valenciennes. Il avait été suspendu pour une durée d'un an.