C'est l'heure du grand jour pour les huit équipes qui prétendent encore au plus prestigieux des trophées. Si des habitués ont tenu leur rang, Chelsea et Porto ont créé la surprise en éliminant l'Atletico Madrid et la Juventus. Ce sont les deux équipes que veulent affronter Manchester City, le Bayern, Liverpool, le Real et Dortmund.

Dans ce tirage, aucune équipe n'est protégée et deux clubs d'un même pays peuvent se rencontrer. Assistera-t-on à des retrouvailles anticipées entre Thomas Tuchel et le PSG ? Les Parisiens retrouveront-ils le Bayern pour un remake de la finale de la saison dernière ? Y aura-t-il un choc entre Manchester City et le Bayern, les deux équipes les plus impressionnantes du moment ? Réponse à midi où l'on procédera également au tirage des demi-finales.

A noter que les quarts de finale se dérouleront les 6 et 7 avril (matchs aller) et les 13 et 14 avril (matchs retour)