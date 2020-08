Avec ce nouveau format, Vicenzo Ciuro et Marc Delire pensent un exploit possible avec un avantage certain pour le Bayern Munich.

Ils sont les témoins privilégiés pour se mouiller dans le difficile exercice des pronostics car ils ont suivi l’aventure depuis le début.

À l’heure des quarts de finale, Vicenzo Ciuro aimerait bien voir l’Atalanta aller au bout de la compétition. "Ça serait magnifique mais je pense que ça sera un gros qui va la remporter", analyse le commentateur de Proximus.

(...)