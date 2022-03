La grande messe du football européen aura lieu vers 12H. Toujours en lice pour accrocher la plus prestigieuse des compétitions européennes, le Real Madrid, Liverpool, Manchester City, le Bayern Munich, Chelsea, l’Atlético, Villarreal et Benfica vont connaître leur adversaire.

Si Manchester City et le Bayern Munich apparaissent comme des épouvantails, tous les clubs voudront tirer Villarreal et Benfica tombeurs respectivement de la Juventus et de l'Ajax au tour précédent. A noter que le tirage est intégral et que deux équipes d'un même pays peuvent se rencontrer.

Les matchs aller auront lieu les 5 et 6 avril prochains, les retours les 12 et 13 avril.

Le tirage des demi-finales auront lieu dans la foulée.

Suivez le tirage au sort en direct