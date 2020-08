En 1991-92 apparaît pour la première fois une phase de groupes en Coupe des Clubs champions. Mais ce n’est qu’un an plus tard que la C1 change d’appellation et devient la Ligue des champions. Ce questionnaire vous fera revivre la plupart des finales qui, depuis 1993, ont clôturé les différentes éditions de la compétition qui fait rêver tous les footballeurs de la planète.