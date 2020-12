Le match de C1 de ce mardi entre la Lazio et Bruges pourrait entrer dans l’histoire du club flandrien. En cas de victoire dans la capitale italienne, Bruges deviendrait la troisième équipe belge à réussir à sortir des poules de la Ligue des champions et à se qualifier pour la suite, après Anderlecht en 2000-01 et La Gantoise en 2015-16. Le quiz du jour revient sur les rencontres décisives disputées par nos représentants dans l’optique d’une qualification au tour suivant de la plus prestigieuse compétition européenne…