Lui-même issu d'une famille pauvre du nord de l'Angleterre, l'attaquant de Manchester United, âgée de 23 ans, a expliqué qu'il aurait aimé pouvoir lire plus étant enfant, mais que sa famille avait dû, avec son budget serré, donner la priorité à l'achat de nourriture plutôt que de livres. "J'ai seulement commencé à lire à 17 ans, et ça a complètement changé ma mentalité et ma façon de voir les choses", a-t-il déclaré dans un communiqué. "Il y a eu des moments où l'évasion que permet la lecture aurait vraiment pu m'aider"."Je veux que tous les enfants bénéficient de cette évasion, pas seulement ceux qui peuvent se le permettre", a-t-il ajouté. Plus de 380.000 enfants au Royaume-Uni n'ont jamais possédé un livre, affirme le footballeur, qui veut que "cela change".Dans le "Champions Club", ce lundi soir, notre consultant Alex Teklak est brièvement revenu sur cette bonne action. "C'est vraiment bien comme initiative, cela tranche avec les stéréotypes que l'on retrouve souvent dans le football, qui reste un petit monde très superficiel".