Au moment de dévoiler les compositions d’équipes dans un Santiago Bernabeu surchauffé par les renversements de situation des tours précédents, l’annonce des 22 titulaires ne devrait soulever aucune surprise particulière. Pour l’un des matchs les plus importants de la saison, les deux entraîneurs devraient aligner leur équipe type.

Ainsi, vous ne trouverez personne dans le stade ou derrière sa télé pour s’interroger sur les absences d’Eden Hazard et de Jack Grealish, pourtant accompagnés du statut de joueurs les plus chers de l‘histoire de leur club respectif. Et la blessure d’Eden ne change pas grand-chose à l’affaire vu sa place chauffée et réchauffée sur le banc depuis le début de saison.

C’est que ces transferts galactiques ne sont plus vraiment la norme. Bien que ce soient eux qui retiennent toute l’attention médiatique et participent à la démonstration de grandeur de ces clubs, à l’image du feuilleton Mbappé, ils se font de plus en plus espacés. Pour s’en convaincre, observons le onze de départ de Manchester City la semaine passée.

