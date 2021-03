Avec un Thibaut Courtois impérial et un très bon Karim Benzema, les Madrilènes passent enfin le cap des huitièmes de finale.

Eden Hazard a le moral dans les chaussettes. Et on le comprend évidemment avec cette nouvelle blessure et la perspective d’une opération. Mais nul doute qu’il a vibré et retrouvé le sourire ce mardi soir en regardant ses coéquipiers décrocher leur ticket pour les quarts de finale.

Absent des tribunes du stade Alfredo di Stefano, le Brainois a d’abord assisté depuis chez lui à un arrêt important de son ami Thibaut Courtois devant Robin Gosens dès la 3e minute. Son équipe a ensuite un peu subi avant de prendre l’ascendant petit à petit via des percées de Vinicius Jr. et Karim Benzema.

(...)