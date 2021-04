On entre dans la dernière ligne droite de cette saison de Ligue des champions avec le début des demi-finales ce mardi entre le Real Madrid et Chelsea. Pour ce premier acte entre Espagnols et Britanniques, les Blues de Chelsea pourront compter sur un noyau quasiment au complet. Thomas Tuchel devrait aligner le trio offensif Havertz-Mount-Werner. Mais l'Allemand sera privé de Mateo Kovacic, l'ancien de la maison madrilène.

Si ce dernier manquera les retrouvailles avec son ancien club, ce ne sera pas le cas des deux ex-Blues Thibaut Courtois et Eden Hazard. Si le gardien sera sans surprise entre les perches ce soir, le Brainois devrait, comme samedi dernier face au Betis, s'asseoir sur le petit banc au coup d'envoi. Pour cette demi-finale, Zidane récupère également Toni Kroos, absent samedi dernier mais doit encore se passer de Sergio Ramos, Ferland Mendy, Federico Valverde (Covid-19) et Lucas Vazquez.

Suivez la demi-finale entre le Real et Chelsea dès 21h