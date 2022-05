1981, 2018 et donc 2022. Le Real Madrid et Liverpool vont se retrouver pour la troisième fois face à face en finale de la C1.

Ce qui fait de l’affrontement entre Merengues, victorieux la première fois, et Reds, qui l’ont emporté la deuxième, la finale la plus disputée de l’histoire de la compétition.

Huit autres affiches se sont disputées à deux reprises à ce stade : Real Madrid - Stade de Reims (1956 et 1959), AC Milan - Benfica (1963 et 1990), AC Milan - Ajax (1969 et 1995), Juventus - Ajax (1973 et 1996), Real Madrid - Juventus (1998 et 2017), AC Milan - Liverpool (2005 et 2007), FC Barcelone - Manchester United (2009 et 2011) et Real Madrid - Atlético Madrid (2014 et 2016).