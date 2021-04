Parfois, le football peut se résumer à des actions très simples : de longs ballons envoyés depuis la défense pour aller chercher la course des attaquants. Encore faut-il être capable d’exécuter ces idées aussi bien que Toni Kroos et les ailiers madrilènes.

C’est en tout cas de cette manière que le Real a le plus brillé ce mardi soir. Le jeu placé et les phases construites patiemment n’ont jamais égalé l’efficacité de ce kick and rush prôné par Zinédine Zidane, principalement durant la première période. Les Merengues ont construit leur avantage grâce à deux envois de Toni Kroos qui ont survolé la défense des Reds.

