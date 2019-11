L’affiche de ce mardi oppose Eden Hazard et Thibaut Courtois face à Thomas Meunier.

Placés dans le groupe A aux côtés du Club de Bruges et de Galatasaray, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain étaient pointés comme les grandissimes favoris de la poule. Si pour les Français, actuellement en tête avec 12 points sur 12 et l’assurance de passer au second tour, les choses vont pour le mieux, on ne peut pas en dire autant des hommes de Zinédine Zidane. Avant cette rencontre, ils figurent à la deuxième place du groupe avec 7 unités. Si la qualification est proche, il faudra malgré tout s’imposer ce soir afin de valider leur billet pour le prochain tour.