Il y a des soirées dans une carrière à marquer au fer rouge. Des nuits où les étoiles se rapprochent de vous et peuvent vous permettre de basculer dans une galaxie moelleuse qui ressemble au paradis. Certains prétendront qu’une défaite face à Liverpool n’enlèvera pas à Karim Benzema ses quatre Ligue des champions glanées avec la Casa Blanca mais ce samedi, l’enjeu sera plus grand, encore plus intense.

Un succès au Stade de France lui octroierait quasiment le Ballon d’or. L’histoire regorge de symboles. Pour entrer définitivement au firmament, le Madrilène disputera le match le plus important de sa vie dans son pays qui l’a d’abord honni au point où seulement 10 % de la population souhaitait le voir disputer l’Euro 2016 avant qu’il ne retourne l’opinion publique en sa faveur grâce à ses prestations magistrales.



(...)