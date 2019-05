Après un entraînement et une entrevue avec la presse, les joueurs ont passé l'essentiel de leur temps à l'intérieur des murs de l'hôtel pour se reposer et préparer au mieux cette rencontre capitale. Ils passaient d'ailleurs une nuit très paisible au cours de laquelle on pouvait entendre les oiseaux chanter.





Mais c'était avant que des fans de Liverpool ne viennent jouer les troubles-fêtes. En effet, quelques personnes ont allumé des feux d'artifice en pleine nuit. Selon le Liverpool Echo, du bruit a été entendu dans cette région de 2h jusqu'à 4h30 du matin. Sur la vidéo ci-dessous, on peut entendre les fauteurs de trouble dire en anglais: "Réveillez-vous Monsieur Messi".





Liverpool s'est incliné 3-0 au Nou Camp grâce notamment à un doublé de Lionel Messi.