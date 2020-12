Dans un groupe complètement fou, l'Inter devait gagner à Mönchengladbach pour profiter de la défaite du Real quelques heures plus tôt à Donetsk et rester en course pour franchir sa poule. Après avoir ouvert le score par Darmian après un quart d'heure, l'Inter a concédé l'égalisation par Plea juste avant la mi-temps. Il a fallu aux Intéristes une performance extraordinaire de "Big Rom" pour s'extraire du piège allemand.

L'international belge a inscrit un doublé en neuf minutes permettant à ses coéquipiers de repartir avec les trois points et de se replacer à deux unités de la qualification malgré leur dernière place. De quoi s'attirer les louanges de toute la presse italienne et de consultants renommés qui, dans le passé, avaient parfois été très critiques.

"Il prouve une fois de plus son importance. Il est impliqué dans chaque attaque. Il se déplace partout, à gauche et à droite. Lorsque Lukaku démarre, vous ne pouvez pas le suivre. La combinaison de sa vitesse et de sa puissance est unique. C'est un vrai leader", analyse Fabio Capello qui ne tenait pas le même discours il y a un an.

A l'arrivée de Lukaku en Italie, l'ancien sélectionneur italien avait déclaré qu'il "était un bon joueur, travailleur, avec beaucoup de mouvements. Il est l’un de ces joueurs dont vous avez besoin sur le terrain, mais il n’est pas un champion."

Romelu Lukaku fait-il partie des trois meilleurs attaquants du monde ? Oui, incontestablement Non, mais il n'en est pas loin Non, il y a beaucoup de meilleurs attaquants que lui Voter Javascript doit être activé pour participer Oui, incontestablement 57,2% 57,2% Non, mais il n'en est pas loin 31,1% 31,1% Non, il y a beaucoup de meilleurs attaquants que lui 11,8% 11,8% 1207 votes



"Lukaku Il Magnifico"

Un avis qui a manifestement changé. Lukaku n'a pas voulu tirer de mérite individuel après sa rencontre de mercredi soir tout en reconnaissant être dans la forme de sa vie. "Oui, je pense que je joue le meilleur football de ma carrière en ce moment. Mais c’est grâce à mes coéquipiers, au coach et au staff, qui me permettent de m’exprimer au mieux. On s’améliore tous, mais on doit encore progresser. Je ne suis pas le leader de cette équipe. Je suis un des 25 leaders", a-t-il confié au micro de Sky Sports.

Ses statistiques sont incroyables. Il a inscrit, ce mercredi soir, ses douzième et treizième buts en quinze rencontres européennes avec l'Inter.

Le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges a aussi reçu les compliments d'Alessandro Costacurta, l'ancien défenseur légendaire du Milan AC. "Dans des matches comme celui-ci, lorsque vous êtes dos au mur, vous voyez vos leaders, Lukaku est certainement l'un d'entre eux."

Le Corriere dello Sport a consacré sa une à notre compatriote en titrant "Lukaku Il Magnifico" et en le comparant à un "char d'assaut" sur son premier but pendant que la Gazzetta dello Sport estimait que "Lukaku ne pouvait pas être arrêté. Denis Zakaria est une armoire mais Lukaku l'a fait tomber. Il fera encore des cauchemars ce soir."

L'Inter jouera la qualification mercredi prochain contre le Shakhtar Donetsk. Une victoire suffira pour envoyer les Nerazzurri en huitième de finale.