Suivez notre multilive en direct dès 21h:

Romelu Lukaku n'a jamais marqué de plein jeu contre Leonardo Bonucci. Une statistique étonnante que l'attaquant des Diables tentera de faire mentir, ce mercredi soir dans le Piémont.Mais au delà de sa prestation personnelle, Lukaku espère surtout voir son équipe prendre une option sur la qualification et sur la première place du groupe H dans ce duel au sommet.Dans le même temps, le Bayern recevra le Dynamo Kiev et le Barça se déplacera à Benfica avec l'interdiction de se louper après la défaite inaugurale à domicile contre les Munichois. Dans le groupe G, Lille se déplace à Salzbourg pendant que Wolfsbourg reçoit le FC Séville. Enfin, le remake de la finale de la dernière Europa League se déroulera entre Manchester United et Villarreal dans le groupe F.