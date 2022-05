Pendant que Karim Benzema et Kevin De Bruyne se tireront la bourre mercredi soir dans un double combat, pour la finale et le Ballon d’or, un autre joueur en profitera pour venir s’immiscer, à distance, dans la bagarre. Avec sa Coupe d’Afrique des nations, sa qualification pour le Mondial, ses belles statistiques (20 buts) et sa perspective d’un historique quadruplé (Ligue des champions, Premier League, Coupe de la ligue et FA Cup), Sadio Mané doit incontestablement entrer dans la discussion du Ballon d’or, un trophée soulevé une seule fois par un Africain (George Weah en 1995).