Se plonger dans la version 2018 de Real Madrid - Liverpool est un voyage. Spatial et temporel.

Il nous ramène à une époque où le ciel bleu de Kiev était simplement fendu par les chants espagnols et surtout anglais. Où il n’y avait pas de treillis, mais des maillots et des écharpes. Pas de kaki, mais du blanc et surtout beaucoup de rouge. Avec du monde partout, sur le Maidan et aux abords du stade olympique.

Se souvenir de 2018 fait aussi remonter à la surface les effluves d’une finale épique. Qui s’est jouée en trois actes.