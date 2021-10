Bruges, l’Antwerp, Genk et La Gantoise vont devoir s’accrocher cette semaine. Un duel contre l’une des meilleures équipes du monde attend les Brugeois, trois déplacements très périlleux sont prévus pour les trois autres.

Club Bruges - Man City

Mardi soir (18 h 45) en Ligue des champions, les Blauw en Zwart inaugureront la semaine européenne belge face à l’équipe de Kevin De Bruyne, buteur samedi. Même s’ils ont montré quelques difficultés en première période face à Burnley (2-0), les Citizens ont ensuite retrouvé leur aisance et leur domination.

"L’équipe m’a montré la façon dont nous voulons jouer et la forme dans laquelle nous voulons jouer", s’est satisfait Pep Guardiola. "Tous les gars ont tout donné, peu importe si la performance est bonne ou non, il est important que vous vous battiez pour vos coéquipiers et tout le monde était incroyable."

Les Mancuniens et leur collectif impressionnant se déplaceront au Jan Breydelstadion avec la volonté de gommer leur faux pas sur la pelouse du PSG (2-0). Les Brugeois sont prévenus.

Fenerbahçe - Antwerp

Dans la très hostile ambiance d’Istanbul, l’Antwerp devra montrer les muscles jeudi soir (18 h 45) en Europa League. Dimanche, le "F ener " de Mesut Özil a laissé échapper sa place de leader du championnat turc au profit de Trabzonspor (3-1), après avoir manqué ses débuts sur la scène européenne (1 point sur 6). Ils seront à coup sûr remontés pour accueillir les Anversois.

West Ham - Genk

Les Hammers sont en forme. En plus de leurs deux succès en Europa League, les Anglais viennent de battre Everton sur sa pelouse (0-1). Michail Antonio (6 buts) sera le joueur à tenir jeudi soir (21 h), comme l’international anglais Declan Rice.

Partizan - La Gantoise

Un très gros morceau attend les Buffalos, victorieux de leurs deux premiers matchs de Conference League. Cette fois, c’est une équipe en pleine bourre qui se présente face à eux jeudi (21 h). Grâce à sa victoire 2-0 ce week-end, le Partizan Belgrade reste sur une série de 12 matchs sans défaite en championnat. Avec 11 victoires, 36 buts marqués et seulement trois encaissés… C’est probablement la première place de la poule qui se jouera.