Sepp Blatter est revenu sur la finale de Ligue des Champions qui opposait le Bayern Munich au PSG ce dimanche soir.

Les Allemands se sont imposé 1-0. Mais les Parisiens auraient bien pu mener au score au cours de la première mi-temps. Notamment si Kylian Mbappé avait transformé en but une belle passe de l'un de ses coéquipiers.

Servi au point de penalty, le Français n'a pas réussi a placé le ballon hors de portée de Neuer et a donc galvaudé une occasion cinq étoiles, ce qu'il n'a pas l'habitude de faire. Il n'en a pas fallu plus à Sepp Blater pour se moquer de lui.

"L’équipe du Bayern avait plus de volonté. Elle avait plus, je dirais, cette ‘grinta’ pour gagner ce match. Le PSG, je pense qu’il se base plus sur les deux grandes vedettes. Et ces deux grandes vedettes, eh bien cette fois-ci… Ce n’était pas nécessairement ce qu’on attendait. Surtout pas de Neymar ! Mais aussi dans une situation, juste avant la mi-temps, Mbappé, sur son pied droit… Ce ballon à 9 ou 10 mètres, on le met dans les filets. Moi, je l’aurais mis dans les filets !", avance-t-il.

Mbappé appréciera....