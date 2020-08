Plus qu'un match, dimanche face au Bayern Munich, et le PSG accomplira enfin son rêve. Le club a bien entendu prévu de récompenser ses héros s'ils soulèvent la coupe aux grandes oreilles. D'après L'Equipe, chaque joueur du PSG touchera la somme d'un million d'euros brut. Il s'agit en fait d'une prime pour l'ensemble des compétitions remportées cette saison. Un package qui comprend 400.000 euros pour le championnat, 50.000 euros pour la Coupe de France, 50.000 euros pour la Coupe de la Ligue. Et donc 500.000 euros pour la C1.

Ce sont des barèmes qui avaient été négociés du temps où Zlatan Ibrahimovic portait encore le maillot du club, lors de la saison 2013-2014. Depuis, ils n'ont jamais été revus à la hausse, ni à la baisse, précise L'Equipe, qui rappelle que le Real Madrid avait touché pratiquement le même montant pour sa victoire en C1 en 2018 et que les Bleus avaient perçu environ 400.000 euros pour leur victoire au Mondial 2018.

Le quotidien sportif français ne précise pas si des primes individuelles ont été négociées. Mais on imagine mal Neymar ne pas recevoir un petit chèque supplémentaire en cas de succès en Ligue des Champions...