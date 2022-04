Si Karim Benzema est, à l'heure actuelle, l'énorme favori dans la course au prochain Ballon d'or qui sera décerné au terme de la saison, le Français pourrait perdre de précieux points si le Real était éliminé en demi-finale par Manchester City. En faveur du Diable ? C'est ce que veut croire Jonathan Lange, alors que Thomas Chatelle se montre plus mesuré. Notamment parce qu'en Premier League, un certain Mohamed Salah casse la baraque et est toujours en lice pour un quadruplé historique.