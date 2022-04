Carlo Ancelotti a beau être en quart de finale de Champions League et en tête de la Liga, son Real est avant tout porté à bout de bras par Karim Benzema et Thibaut Courtois. Cela s'est encore vérifié ce mercredi, lors du match aller contre Chelsea.Pourtant sifflé durant toute la rencontre par son ancien public, le portier des Diables a sorti une parade décisive face à Azpilicueta, qui avait pourtant armé l'une des plus belles frappes de sa carrière.