Attaquant le plus prolifique d’Europe, Ciro Immobile veut convaincre les indécis.

Reus, Griezmann, Falcao, Benzema, Mbappé ou Icardi. De grands attaquants se sont mis en travers de la route du Club Bruges ces dernières saisons. Ce mardi, ce sera au tour du Soulier d’or européen, Ciro Immobile, d’y passer. Mais peut-on considérer le numéro 17 de la Lazio comme l’un des meilleurs à son poste ?

L’attaquant italien a en tout cas devancé tout le monde la saison passée au classement des buteurs, grâce à 36 réalisations, soit deux de plus que Lewandowski et cinq de plus que Ronaldo. Rien que ça !

(...)