On pensait l’Atlético Madrid reparti pour défendre son titre lorsque Luis Suarez et Thomas Lemar mettaient le Barça à genoux début octobre (2-0). Ce soir-là, les Colchoneros partageaient la tête de la Liga avec le Real Madrid. Deux mois plus tard, ils comptent dix longueurs de retard et sont au bord de l’élimination en Ligue des champions.

