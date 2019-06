En ne disputant pas la moindre minute de jeu lors de la campagne victorieuse de Liverpool, Simon Mignolet ne pourra pas ajouter officiellement la Ligue des champions à son palmarès. La faute au règlement de l’UEFA qui impose d’avoir joué au moins une minute de la compétition pour être considéré comme vainqueur. Mais qu’importe.

Grand sourire aux lèvres, le gardien belge ne pouvait cacher sa joie après la victoire des Reds. "Je crois que c’est mérité pour nous de gagner quelque chose cette année, car on a joué une très bonne saison, en championnat comme en Ligue des champions", a indiqué au micro de RTL Sport celui qui quittera probablement Liverpool cet été. "Tout le monde est heureux, même ceux qui ont moins joué, car le plus important est de gagner. La fête s’annonce belle donc ce sera chaud d’arriver en forme avec les Diables mardi", rigolait Mignolet, avant de saluer la prestation d’Origi. "Il ne réalise pas encore ce qu’il s’est passé. Mais c’est un but très, très spécial…"