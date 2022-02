Chelsea

Havertz: 7,5



Son jeu de tête a idéalement lancé le match des Blues après 8 minutes. Juste avant, il avait déjà alerté deux fois la défense lilloise. Il a remis ça en début de deuxième période. L’Allemand s’est rappelé aux bons souvenirs de la saison dernière où il avait marqué le but victorieux de son équipe en finale de la Ligue des champions face à Manchester City.

Pulisic: 7



Très bon, même s’il a été un peu plus discret qu’Havertz, il a en revanche été encore plus efficace. L’Américain a fait mouche sur sa seule frappe, au bout d’un effort de Kanté. Il termine le match avec à peine trois passes manquées (23/26), mais aussi 7 duels gagnés sur 10.

Kanté: 7

Sa remontée du terrain éclair et sa lucidité pour décaler Pulisic seul pour faire 2-0 ont rappelé que le Français était l’un des meilleurs du monde à son poste. L’homme aux trois poumons n’a cessé de se tourner vers l’avant pour accélérer le jeu des Blues, tout en n’oubliant pas son travail défensif (10 ballons récupérés et 2 interceptions). A aussi été très propre dans ses transmissions (48 passes réussies sur 53).

Lille

Onana: 5



Titulaire pour densifier l’entre-jeu lillois, le jeune Belge a apporté sa taille, sa vitesse et son dynamisme pour prêter main-forte à son attaque. Il a tenté de donner du rythme dès que possible, comme sur son accélération juste au retour des vestiaires (46e). Mais il a souvent été mis en échec (12 ballons perdus) par ses adversaires, plus expérimentés.

David: 5,5

L’ancien attaquant de La Gantoise a eu le mérite d’essayer un peu (notamment une frappe mal ajustée à la 13e minute), même s’il a été sevré de bons ballons. Trop esseulé devant, il a aussi subi la loi de Thiago Silva, Kovacic ou Rudiger. Le Canadien n’a toujours pas marqué le moindre but en 2022…

Botman: 6



Le jeune défenseur néerlandais (22 ans) a dû s’employer toute la soirée. Il n’a pas hésité à jouer sur ses qualités physiques (1,94m) pour s’interposer à de nombreuses reprises face aux attaquants londoniens (86 % de duels gagnés) et compenser certaines lacunes de José Fonte. Il s’est aussi montré très propre à la relance (92 % de passes réussies).