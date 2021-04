Manchester City-Dortmund, Real Madrid-Liverpool, Bayern Munich-PSG et FC Porto-Chelsea. Telles sont les affiches des quarts de finale de Champions League cette saison. Un programme alléchant que vous ont préfacé Vincenzo Ciuro et ses deux invités: Jonathan Lange et Thomas Chatelle.L'occasion de passer en revue les forces en présence et d'en savoir un peu plus sur les clés de ces quatre matches.