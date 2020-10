Ce mardi, c'est le grand retour de la Ligue des Champions même si l'attente a été moins longue que les autres années suite à la pandémie de coronavirus et le fameux Final 8 disputé au mois d'août.

Pour vous faire patienter, notre nouvelle émission, Champions Club, en partenariat avec Proximus Sports, débarque ce lundi. Vincenzo Ciuro et toute son équipe préfaceront la première journée de Ligue des Champions avec l'entrée en matière de Bruges face au Zénit Saint-Pétersbourg, mais aussi les grandes affiches entre le PSG et Manchester United, Chelsea et Séville ou le Bayern Munich et l'Atletico Madrid.

