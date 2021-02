L'occasion d'évaluer les forces et les faiblesses de chaque équipe avant le début de la phase par élimination directe. Revivez le Champions Club :



Après deux mois d'interrruption après la fin de la phase de poules, la Ligue des Champions revient cette semaine avec les quatre premiers huitièmes de finale aller. Vincenzo Ciuro et ses consultants du jour Alex Teklak et Jonathan Lange ont préfacé les chocs entre le FC Barcelone et le Paris-Saint Germain et Leipzig face à Liverpool qui se disputeront ce mardi, ainsi que les rencontres de mercredi, Porto - Juventus et Séville - Borussia Dortmund.