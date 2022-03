Pour la cinquième année de suite, ils ont passé l’hiver européen. Mais avec un huitième de finale de Ligue des champions pour la première fois. Un exploit qu’un seul club belge est parvenu à réaliser dans le format actuel de la compétition : La Gantoise, en 2015-2016.

Avec un budget annuel de 80 millions d’euros, l’équipe propulsée par Red Bull n’est pourtant pas plus riche que le Club Bruges (90 millions). Elle n’évolue pas non plus dans une ligue plus réputée que la nôtre. Le secret de la réussite de l’octuple champion d’Autriche en titre est ailleurs dans une approche unique.