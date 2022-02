Le choc de ces huitièmes de finale s'approche à grands pas. Et la tension ne fera qu'augmenter jusqu'au coup d'envoi et ne risque pas de redescendre après la manche retour.

Le PSG et le Real se retrouvent dans la plus prestigieuse des compétitions européennes mais l'enjeu sportif n'explique pas à lui seul les relations entre les deux clubs.

Toujours vexé par l'approche de la "Casa Blanca" sur Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi n'a pas participé au dîner officiel avec Florentino Perez comme le veut la tradition à la veille d'un match de Ligue des Champions.

Une table avait pourtant été réservée chez le prestigieux chef Guy Savoy mais la réservation a finalement été annulée.

"Alors que Florentino Perez était déjà sur le sol français, le dîner a été annulé, finalement reporté à ce midi, a priori. On voit qu'il y a un petit jeu diplomatique entre les deux clubs. Les relations ne sont pas au beau fixe. Le Real Madrid, c'est un peu un Etat dans l'Etat en Espagne et le PSG est un club qui appartient à un Etat, le Qatar. On est dans de la géo-politique", explique Fred Hermel, spécialiste du Real Madrid à nos confrères de RMC.

L'enjeu est clair. Ce sera peut-être plus qu'un simple match de football ce mardi soir au Parc des Princes.