Au match aller, le Barça avait pris un but d'avance à Old Trafford. Dans les rangs de Manchester, cette défaite rappelle celle encaissée face au PSG en huitième de finale où ils avaient pu retourner la situation au match retour.

Alors quand un journaliste demande en conférence de presse à Marc-André ter Stegen s'il redoute un retournement de situation au Camp Nou, il coupe court: "On verra. L’avantage c’est que nous ne jouons pas comme le PSG". Voilà qui est dit.

Après ce recadrage, le gardien fait preuve de prudence: "Le résultat est dangereux parce que l’avantage est court. On doit conserver le ballon, comme d’habitude, comme on joue et comme on comprend le foot. À partir de là, on devra se créer des occasions pour obtenir le meilleur résultat", conclut le gardien .