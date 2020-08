Avec Thibaut Courtois, Alisson et Jan Oblak, Marc-André ter Stegen et Manuel Neuer figurent sans doute dans le top 5 des meilleurs gardiens de la planète. "Ce sont les deux meilleurs du monde", avance même le milieu du Bayern et de la Mannschat Leon Goretzka dans une réponse diplomatiquement correcte vu la rivalité toute neuve entre les deux hommes.