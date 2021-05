Tuchel et Thiago Silva ont pris leur revanche. Vaincu l'an dernier par le Bayern avec le PSG, les deux anciens parisiens sont parvenus à soulever la Coupe aux grandes oreilles. A la fin de la rencontre, Thiago Silva a eu des mots envers son ancien club qu'il n'a pas oublié. "C'est aussi un moment aussi d'avoir la reconnaissance pour ce que Paris a fait pour moi mais on a pas réussi à la gagner. Aujourd'hui je suis très content de l'avoir cette coupe, j'espère que pour le PSG ce moment arrivera. Toute la pression que j'ai eu au PSG pour gagner cette coupe... A chaque fois que Paris a été éliminé, le coupable c'était moi, c'est dommage car j'ai tout donné pour cette équipe, mais malheureusement je n'ai pas pu gagner cette coupe avec eux. J'espère que ça arrivera, j'ai laissé beaucoup d'amis là-bas, je resterai toujours rouge et bleu."

Sorti après quarante minutes sur blessure, le Brésilien de 36 ans a vécu une soirée contrastée. Mais avec une sacrée émotion au bout du tunnel. "C'est incroyable, c'est le moment le plus important de ma carrière, c'est inoubliable. Il s'est passé beaucoup de choses dans ma tête, sortir si tôt c'était difficile. Je ne pouvais pas continuer, je ne pouvais pas être à 70%, il faut être à 110% pour ce genre de matchs. Je ne pouvais pas mettre en péril tout ce qu'on a fait pour arriver ici. Mais je suis content car l'équipe est restée tranquille, on a beaucoup souffert mais on a bien défendu. Contre cette équipe de City on doit souffrir mais à la fin on est récompensé de tout ce qu'on a fait."

Pour le meilleur ou pour le pire, Thiago Silva n'oubliera jamais Paris. Même si c'est avec Chelsea qu'il a souligné le plus beau trophée de sa carrière.