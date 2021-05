Contrairement au PSG, Chelsea s'est brillamment qualifié pour la finale de Ligue des champions ce mercredi contre le Real Madrid. Impeccable depuis plusieurs mois et brillant pas son leadership, Thiago Silva a clairement joué un rôle clé dans la stabilisation défensive de Chelsea. Tout comme un certain Thomas Tuchel. Les deux anciens Parisiens n'ont, d'une façon différente, pas été retenus par le club de la capitale.

En effet, le PSG s'est positionné beaucoup trop tard afin de prolonger le contrat du Brésilien l'été dernier. Après un Final Four de haute volée, le défenseur, qui n'était pas contre le fait de continuer l'aventure, a pris la direction de Chelsea. Tandis que le coach allemand a tout simplement été démis de ses fonctions en décembre dernier.

Après la victoire contre le Real, O'Monstro a eu un mot pour son ancien club. Et il avait un petit message à faire passer. "Ce n'est pas une revanche" a-t-il commencé. "Le PSG a fait son choix, de me laisser partir, de dégager Tuchel aussi. C'est difficile à expliquer, pour moi c'était triste, mais le plus important c'est qu'on soit contents ici avec Chelsea. C'est notre rêve aussi de gagner la Ligue des champions cette année. C'est spécial, surtout car jusqu'à 35 ans, je ne suis jamais allé en demie, et en deux ans je suis deux fois en finale. Mais on n'a rien gagné pour l'instant, on a conscience de cela."

Il y a quelques mois, le Brésilien avait déjà chargé Leonardo, coupable selon lui de ne pas avoir cru en ses capacités avec son âge. "D'abord, Leonardo m'a demandé si j'étais OK pour continuer deux mois de plus afin de disputer un éventuel Final 8. Ensuite, il m'a répondu que le club n'irait pas au-delà de ces deux mois. Ça aurait dû se faire différemment. (...) Leo a fait ça de façon maladroite et précipitée. Pas seulement avec moi d'ailleurs" expliquait-il à nos confrères de France Football en novembre 2020 en faisant également référence à Edinson Cavani. Lui aussi évincé comme un "malpropre".

Thomas Tuchel, le facteur X

Cette victoire est aussi celle de Thomas Tuchel. Depuis son arrivée à Londres, le coach allemand touche la perfection. Avec une moyenne de 2,25 points pris par match, il fait nettement mieux que son prédécesseur Frank Lampard.

Surtout, il est parvenu à solidifier considérablement une équipe de Chelsea qui prenait beaucoup trop de buts. Avec Lampard, les Blues avaient encaissé 32 buts en 29 matchs. Sous Tuchel, les Londoniens n'ont pris... que six petites roses en 24 matchs. Mieux, ils ont gardé leur cage inviolée durant 18 rencontres soit une moyenne de 75%. En faisant confiance à des placardisés comme Christensen mais surtout Rudiger, il a redynamisé son arrière garde.

Une impression confirmée par Thiago Silva. "Thomas Tuchel a apporté beaucoup de choses. La chose principale, c'est de maintenir la propreté sur le terrain. Pour jouer au foot, il faut profiter. Je pense que tout le monde a bien compris la situation. Avec l'arrivée de Thomas Tuchel, je pense que beaucoup de choses ont changé."

Une chose est certaine, il ne regrette aucunement son choix l'été dernier. "C'est spécial pour nous deux. Malheureusement, Paris n'a pas réussi à faire le boulot. C'était triste pour les joueurs, pour moi aussi. Mais nous, nous sommes contents ici. Ici, c'est différent : tous les week-ends on joue un match de Ligue des champions, et je pense qu'à la fin on est mieux préparés. C'est la démonstration aujourd'hui."

La question est désormais de savoir si Leonardo ne regrette pas d'avoir lâché son capitaine l'été dernier. Comme Thomas Tuchel en hiver.