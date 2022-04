Si le grand public a pu profiter du spectacle lors de la demi-finale de la Ligue des Champions entre Manchester City et le Real Madrid, avec quatre buts encaissés, Thibaut Courtois n'a pas passé une excellente soirée. Pourtant, sur trois des quatre buts mancuniens, le géant belge ne pouvait rien faire. Mais il se reprochait tout de même sa passivité sur le quatrième but citizen des oeuvres de Bernardo Silva.

"Je pensais que l'arbitre avait sifflé un coup franc", a expliqué Courtois après la rencontre, "mais d'un coup, Silva a quand même tiré au but. Je n'ai pas vu la balle arriver, donc j'ai réagi trop tard. Ce but est pour ma pomme." Le gardien du Real Madrid n'a, en outre, rien su faire face à la tornade offensive des Skyblues : "Encaisser quatre buts n'est jamais amusant. Surtout quand ce sont quatre buts évitables", a-t-il soufflé, pointant du doigt sa défense. "Offensivement, nous avons été bons, mais défensivement vraiment pas. Sur le premier et le deuxième goal, nous n'étions tout simplement pas encore réveillés."

Malgré ces quatre buts encaissés, le Real Madrid est toujours dans la course pour la finale de la Ligue des Champions. Mais pour passer, les Merengues devront jouer autrement selon Courtois : "Au retour, nous devrons oser nous porter davantage vers l'attaque. Nous ne devrons pas commencer à nous enterrer."