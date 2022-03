"Il a amené l'équipe vers la victoire avec ses buts et avec sa classe", a résumé Thibaut Courtois au micro de RMC Sport au sujet de son capitaine. "Je crois qu'au final c'était un match compliqué avec Kylian et Neymar sur les contres", a analysé Courtois. "C'est comme ça que le premier but est arrivé. Juste avant, ils ont eu quelques occasions sans grand danger. On a eu une belle frappe de Karim, je crois que Donnarumma fait un bel arrêt après une tête. Ils nous mettent le but, mais je crois qu'on a gardé l'état d'esprit parce qu'il suffit d'un but pour que le stade brûle, chauffe. Je crois que c'est ce qui se passe. Karim presse bien le gardien qui fait une faute, on arrive à 1-1. Là, je crois que tout le stade a été derrière nous, on est allés chercher cette victoire et après avoir mis le 2-1, le 3-1 a été clé et tu sentais que pour les joueurs du PSG, c'était plus dur après ce but."

Benzema a marqué un triplé en 17 minutes. "Je crois que c'est l'un des plus grands joueurs du monde, le meilleur 9 peut-être avec Lewandowski en ce moment", estime Courtois. "Je crois qu'il a montré pourquoi peut-être il devait gagner le Ballon d'Or cette année, je crois que c'est un très grand joueur, c'était un vrai capitaine, il a amené l'équipe vers la victoire avec ses buts et avec sa classe."