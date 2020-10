Les Madrilènes accueillent les Ukrainiens ce mercredi à 18H55.

Le portier des Merengues a abordé plusieurs sujets aux côtés de son coach. Voici les meilleurs extraits.

La probable absence de Ramos

"Nous allons voir ce qui se passera avec Sergio Ramos demain. Il est le capitaine et il a toujours manqué lorsqu'il n'était pas là. Mais il y a d'autres joueurs de grande qualité."

Son niveau actuel

"Rien n'a changé, comme depuis le premier jour. Un changement d'équipe n'est jamais facile, mais c'est vrai que je veux continuer à jouer à ce niveau. Je me sens très bien."

La Ligue des champions

"La Ligue des champions est très importante pour nous, elle est très spéciale. Il est très important de commencer à gagner (NDLR: dès ce match contre le Shakhtar). Je fais confiance à cette équipe et je pense que nous pouvons gagner la Ligue des champions. Une équipe comme Madrid commence toujours comme favorite et nous avons la qualité pour la gagner."

L'objectif de la saison

"Nous nous concentrons sur toutes les compétitions. Il est important d'être très bien en Liga et ensuite bien en Ligue des champions. Gagner la Liga est très agréable et gagner les champions est toujours un rêve. Nous voulons gagner les deux titres."

Le niveau des autres équipes

"Je ne vois que notre équipe. Nous sommes Madrid et nous sommes l'un des favoris, pas le seul."

La solidité défensive

"Elle dépend de contre qui on joue. Par exemple, Cadix et Valladolid ont très bien défendu, avec un bloc bas. Ce n'est pas facile de briser ces lignes et quand on manquait une passe, ils pouvaient nous faire mal en contre. C'est donc normal pour moi de recevoir plus de ballons. Ce sont des choses que nous essayons de corriger mais on encaisse peu malgré tout. Je trouve l'équipe toujours aussi solide. Nous avons déjà réalisé trois clean-sheet en championnat."