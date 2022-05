Le 28 mai à Paris, Liverpool et le Real Madrid s'affronteront lors de la finale de la Ligue des Champions, grande messe du football européen.

Le Real Madrid sort d'un énorme parcours au cours duquel les Madrilènes ont éliminé successivement le PSG, Chelsea (tenant du titre) et Manchester City. Pendant ce temps-là, les Reds prenaient le dessus sur l'Inter Milan, Benfica et Villarreal.

Malgré ce parcours plus compliqué sur le papier que celui des hommes de Jurgen Klopp, Thierry Henry, consultant pour CBS Sports, ne voit pas le Real soulever une 14ème coupe aux grandes oreilles. "Personnellement, je pense que Liverpool va gagner la Ligue des champions. Ils sont plus forts que Madrid. Pour rendre cette finale encore plus grande, les deux favoris pour le Ballon d'Or sont Mané et Benzema", apprécie également le Français.

En plus du pronostic sur le vainqueur final, Thierry Henry a aussi donné son avis sur le futur gagnant du Ballon d'Or. "Je crois toujours que Benzema est devant, mais si Mané gagne avec Liverpool et qu'ils font le quadruplé, c'est un adversaire assez sérieux. Ce serait formidable pour l'Afrique, mais je parie toujours sur Benzema."

"L'Europe a peur du Real. Le Real a peur du Barça"

Au cours de son interview, l'ancien joueur du Barça a également évoqué la situation du Real Madrid. Le club de la capitale espagnole a infligé une remontée fantastique au PSG avant de remettre le couvert contre Manchester City. Parallèlement, à cela, les hommes de Carlo Ancelotti ont été une nouvelle fois champions d'Espagne. Mais cela n'a pas empêché l'ancien attaquant catalan d'adresser une pique aux Madrilènes. "Tous les clubs européens ont peur du Real Madrid et Madrid a peur de Barcelone", a-t-il lancé.