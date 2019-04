Enfin grandir: Tottenham rêve de sa première finale de Ligue des champions, à l'heure d'affronter mardi en demi-finale aller un Ajax Amsterdam qui espère, lui, retrouver sa gloire passée grâce à ses jeunes. Suivez la rencontre en direct commenté dès 21h.

La possibilité d'une finale européenne, alors qu'il y a encore peu la presse britannique évoquait les départs de Mauricio Pochettino, Harry Kane ou encore Christian Eriksen, arrive à point nommé pour les "Spurs".

Dans le même temps, tout va bien à Amsterdam, à qui l'Eredivisie a accordé un week-end de repos avant son choc européen.

Grâce à ses jeunes, Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Kasper Dolberg, et Donny van de Beek notamment, les Néerlandais ont fait tomber les géants Real Madrid et Juventus Turin.

Cette génération n'avance plus masquée et fait penser à celle de 1995, quand Louis van Gaal avait mené les gamins Edwin van der Sar, Frank et Ronald de Boer, Edgar Davids, Clarence Seedorf, Marc Overmars et Jari Litmanen au sacre européen.

Cela promet une bataille acharnée, et ce dès la première manche, ce mardi soir.





Les compositions:

Tottenham: Lloris (cap.) - Trippier, Alderweireld, Sanchez, Vertonghen, Rose - Wanyama, Alli - Moura, Llorente, Eriksen

Entraîneur: Mauricio Pochettino (ARG)

Ajax: Onana - Veltman, De Ligt (cap.), Blind, Tagliafico - Van de Beek, Schöne, De Jong - Ziyech, Tadic, Neres

Entraîneur: Erik ten Hag (NED)





Suivez la rencontre en direct commenté: