Enfin grandir: Tottenham rêve de sa première finale de Ligue des champions, à l'heure d'affronter mardi en demi-finale aller un Ajax Amsterdam qui espère, lui, retrouver sa gloire passée grâce à ses jeunes. Suivez la rencontre en direct commenté.

L'Ajax a pris l'avance dès la 16e minute de jeu. Van de Beek, après un beau mouvement, hérite d'un ballon de Ziyech au petit rectangle. Tout seul, il a le temps de se retourner et de tromper calmement Lloris (0-1).

A la 35e minute, un ballon ajacide se rapproche de la zone dangereuse de Tottenham. Ils sont trois à se ruer sur la balle: Alderweireld et Vertonghen, de la tête, et leur gardin Onana, des poings. Jan Vertonghen se retrouve en sang sur la pelouse. Il sort quelques instants avant de remonter sur le terrain, mais il semble mal en point et au bord du vomissement. Il est contraint de céder définitivement sa place à Moussa Sissoko.

Les compositions:

Tottenham: Lloris (cap.) - Trippier, Alderweireld, Sanchez, Vertonghen, Rose - Wanyama, Alli - Moura, Llorente, Eriksen

Entraîneur: Mauricio Pochettino (ARG)

Ajax: Onana - Veltman, De Ligt (cap.), Blind, Tagliafico - Van de Beek, Schöne, De Jong - Ziyech, Tadic, Neres

Entraîneur: Erik ten Hag (NED)





Suivez la rencontre en direct commenté: